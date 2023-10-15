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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صفعة قوية لإسرائيل.. الصين تتوسط من أجل هدنة بين حماس والاحتلال

الصين تصفع إسرائيل
الصين تصفع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يزور المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جون، المنطقة الأسبوع المقبل من أجل المضي قدما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل.


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، عن قناة «سي سي تي في» الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إن تشاي "سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".


وجاء تقرير القناة الصينية في الوقت الذي بدا فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة.


ودعا جيش الاحتلال، أمس السبت، سكان غزة إلى مغادرة شمال القطاع عبر ممرين آمنين تم تخصيصهما لعبور أكثر من مليون نسمة، وهو نزوح جماعي اعتبرت منظمات إغاثة إنه سيتسبب في كارثة إنسانية.


وقال تشاي للقناة الصينية إن "احتمال توسيع نطاق النزاع وامتداده إلى الخارج أمر مقلق جدا".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن «العقاب الجماعي» لسكان غزة.


وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان أمس السبت، إن ما تفعله "إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن «العقاب الجماعي لسكان غزة".


وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعربت، يوم الجمعة،  عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم إدانة الصين لهجوم حماس.
 وجاء في بيان نقلته وكالة رويترز: "أعرب السفير عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من الإعلانات والبيانات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، حيث لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم في غزة".

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