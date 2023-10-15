لتمكين الفتيات.. القومي للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية «دوي»

تحدثت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات، قائلة إن المبادرة تم إطلاقها برعاية السيدة انتصار السيسي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت “الشاذلي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن المبادرة يتم تنفيذها في 7 محافظات، وتهدف إلى تحفيز الفتيات من أجل التعبير عن أرائها وطموحاتها.



وتابعت مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية أن معنى كلمة “دوي” هو الصوت المرتفع، ويتم انطلاق المبادرة في المدارس بالإسكندرية الأحد والثلاثاء والخميس وتشمل ندوات وورش.