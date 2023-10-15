الصحف الاماراتية اليوم| نزوح فلسطيني من شمال غزة وجيش الاحتلال يستعد لهجوم بري على القطاع.. والصحة العالمية: إجلاء المرضى بمثابة حكم إعدام

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 فلسطيني وأكثر من 8700 جريح

البنتاجون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط

روسيا تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بخصوص إسرائيل وغزة يوم الاثنين

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة الإمارات اليوم نزوح آلاف الفلسطينيين داخل غزة جنوباً بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مدينة غزة، ما يرجح احتمال حصول عملية برية متوقعة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لهجوم «منسق» في القطاع بمشاركة قوات جوية وبرية وبحرية.



وتفصيلاً، نزح آلاف الفلسطينيين داخل غزة جنوباً بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء المدينة، وإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر أمس أن الجيش سينتقل إلى «عمليات قتالية نوعية إضافية».

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من غزة في اتجاه جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن على سكان غزة «عدم الإبطاء» في مغادرة شمال القطاع، فيما خصصت إسرائيل ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه: الأول قرب ساحل غزة، والثاني عبر وسط القطاع الفلسطيني.

كما أشارت صحيفة البيان إلى اعلان وزارة الصحة الفلسطينية أن 300 فلسطيني قتلوا معظمهم أطفال ونساء وأصيب 800 آخرون في قطاع غزة أمس السبت.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن السبت أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" على اسرائيل.

وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.

وقال أوستن في بيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

فيما أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل.وسبق أن أكدت الوزارة وفاة 27.

وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة على علم بفقد 15 مواطناً أمريكياً وواحد يحمل إقامة قانونية دائمة، مضيفا أن "العمل يجري على مدار الساعة" للعثور عليهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في كافة جوانب أزمة الرهائن بما في ذلك تبادل المعلومات المخابراتية.

وذكرت صحيفة الخليج أن روسيا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) ويدعو إلى هدنة إنسانية والتنديد بالعنف ضد المدنيين وكافة أعمال الإرهاب.

وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على النص منذ تقديمه إلى أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 الجمعة، مضيفا أن من المتوقع أن يتم التصوبت في الثالثة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.



ولفتت الصحيفة إلى اعلان وسائل إعلام صينية رسمية أن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام.



وقالت قناة «سي سي تي في» الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، إن تشاي سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإنعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام.



وجاء تقرير القناة الصينية في الوقت الذي بدا فيه أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري ضد حماس في غزة.

كما أوضحت صحيفة الاتحاد تحذير منظمة الصحة العالمية مساء السبت من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون "بمثابة حكم إعدام".



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها "تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة".



وأضافت أن "الإجلاء القسري للمرضى والعاملين في المجال الصحي سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".



وتابعت أن نقل المرضى إلى جنوب غزة "حيث تعمل المرافق الصحية بالفعل بأقصى طاقتها وغير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، قد يكون بمثابة حكم إعدام".