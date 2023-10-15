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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بأسيوط

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، في  تنظيم حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبري وصغري من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الاخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ فيما يخص رعاية تلك الفئة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية؛ أنه كلف فرق عمل مختلفة من ادارة العمالة غير المنتظمة ومفتشى العمل للتوجه إلى مواقع العمل لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وايضاً الاستفادة من  تلك الجولات الميدانية فى شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التى تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والاعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء او المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجاناً او عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر او تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى او الكلى، وعمل وثيقة امان وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة والتى يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى للمفتشين من اجل تقديم الدعم والرعاية.

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