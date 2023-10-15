أول صور للكشف الآثري الجديد في المنيا.. شاهد

أعلنت وزارة السياحة والآثار إكتشاف آثري جديد في غريفة المنيا ، عبارة عن برديات وتوابيت ومجموعة من الاواني الكنوبية وتمثايل خشبية للآلة إيزيس والاله جيحوتي وصندوق به تمثال للاله انوبيس والعديد من اللقي الآثرية.

ويرصد صدى البلد أول صور للكشف الآثري الجديد ، في خدمة لقرائها لمشاهدة كنوز وآثار منطقة الغريفة بمحافظة المنيا.

يذكر أن وتشتهر منطقة الغريفة بـ المنيا باكتشافتها وكنوزها الآثرية ، أبرزها اكتشاف 35 مقبرة و90 تابوتا و10 آلاف تمثال ، بالإضافة الي وجود مقابر كهنة الآله جحوت .

واكتشفت منطقة الغريفة عام ١٩٢٥ وخلال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ، بالإضافة الي جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم مجموعة من آبار الدفن، وتعود إلى نهاية العصور الفرعونية وبداية العصر البطلمى.

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٥٠

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٥٤

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٤٤

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٤٧

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٢٩

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٣٩

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٢١

٢٠٢٣١٠١٥_١٠٥١٢٨