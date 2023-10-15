عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث يهتم الآلاف بشكل يومي بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تذبذبا قويا ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قفزة قوية الأيام الماضية، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلون على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24 الأكثر انتشارا لشراء المشغولات والسبائك في مصر.

شاهد الفيديو:

وعند شراء المشغولات الذهبية تهتم شريحة كبيرة من الراغبين في الشراء بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 ، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

وتحرك سعر الجرام من العيار الأشهر من 2320 جنيها ليكون سعره اليوم للشراء 2360 جنيها ، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، بينما سجل أمس الأول 2400 جنيه.

 

أما عن سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

موضوعات متعلقة

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

ترشيحاتنا

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

برئاسة السيسي|مجلس الأمن القومي: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ