الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث يهتم الآلاف بشكل يومي بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تذبذبا قويا ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قفزة قوية الأيام الماضية، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلون على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24 الأكثر انتشارا لشراء المشغولات والسبائك في مصر.

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وعند شراء المشغولات الذهبية تهتم شريحة كبيرة من الراغبين في الشراء بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 ، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

وتحرك سعر الجرام من العيار الأشهر من 2320 جنيها ليكون سعره اليوم للشراء 2360 جنيها ، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، بينما سجل أمس الأول 2400 جنيه.

أما عن سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.