بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تُعرف الشواطئ بطبيعتها الخلابة وسحرها الرائع الذي يجعلها تجتذب المواطنين من كل مكان لقضاء يوم مثالي بين البحر الأزرق والرمال الذهبية والسماء الصافية.. لكن عند الحديث عن شاطئ الهياكل العظمية الذي لُقب بشاطئ نهاية العالم، سيكون الحديث مختلفًا حيث أنك إذا ذهبت إليه فلن ترى سوى الحيوانات المفترسة على الرمال وداخل البحر بالإضافة إلى الهياكل العظمية المتناثرة في كل مكان!

أسود وضباع على الشاطئ وأسماك قرش داخل الأمواج

لقب هذا الشاطئ الذي يقع في دولة ناميبيا بشاطئ نهاية العالم وذلك لأنه صُنِف كأخطر شاطئ في العالم لأنه موطن لمستعمرات من الضباع والفقمة والفهود وأسود الصحراء المراوغة في البر، إلى جانب 11 نوعًا من أسماك القرش في البحر أيضًا. وكأن ما يطفو على السطح به ليس مخيفًا بما فيه الكفاية، حيث تحتوي أمواج المحيط الأطلسي به على الحيوانات المفترسة التي تبحث عن فريسة طوال الوقت.

الهياكل العظمية في شاطئ نهاية العالم

سُمي هذا الشاطئ بشاطئ الهياكل العظمية حيث أنه رغم مناظره الخلابة التي يمكنك أن تراها من بعيد، إلا أنه إذا دققت نظرك عن قرب قليلًا ستجد كثبان رملية مليئة بالهياكل العظمية وبقايا لسفن غارقة على الشاطئ.

لن يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أن السباحة في شاطئ الهياكل العظمية يعد خطرًا للغاية أيضًا بحسب صحيفة الديلي ستار البريطانية، حيث أن أمواج البحر في هذا الشاطئ ستأخذك مسافة 200 كيلو متر دون أن تشعر، على حد قول أحد السكان!

رغم خطورته يحوي الكثير من التجارب!

وبحسب ما ذكرته صحيفة The Mirror، ينقسم شاطئ الهياكل العظمية، وهو أيضًا منتزه وطني، إلى قسمين مع إمكانية الوصول إلى جزء منه مجانًا. ورغم ذلك، لا يمكن الوصول إلى جزء كبير منه إلا من خلال رحلات السفاري المؤمنة نظرًا لمدى خطورة ذلك على الزوار.

وقال جريج ويلبي، مؤسس موقع African Travel Resource، إن شاطئ الهياكل العظمية يمكن اعتباره من أكثر المناطق التي يمكنك القيام فيها برحلات السفاري المغامرة والمثيرة من نوعها في أفريقيا في الوقت الحالي. مضيفًا أن هذا الشاطئ يحتوي على سيل لا نهاية له من التجارب الرائعة، والحياة البرية الصحراوية والساحلية في آن واحد. هذا إلى جانب المناظر الطبيعية المذهلة، ومناجم الماس المهجورة، وحطام السفن التاريخية. كما أنه يمكنك من خلاله زيارة قرى الهيمبا الأصيلة في الداخل.

حطام السفن داخل شاطئ الهياكل العظمية

يبدو أن شاطئ الهياكل العظمية يعتبر مغامرة لا تستحق العناء بالنسبة للكثيرين، وذلك لأن الهياكل العظمية منتشرة على طول الساحل. كما يُعتقد أنه كان هناك أكثر من 500 حطام سفينة، ولم يتم انتشال الجثث منها نهائيًا.

وقال فريدي، وهو حارس في متنزه Skeleton Coast الوطني، أنه قام بتصوير 112 حطامًا للسفن. موضحًا أنه حتى لو نجوت من الحطام، فمن المحتمل أن تكون محكومًا عليك بالهلاك لأنك ستكافح على الشاطئ. فبينما تشعر بسعادة غامرة لأنك نجوت من دمار السفن، ستدرك بعد لحظات من وصولك للشاطئ أنك هبطت في الصحراء القاسية وربما كان ينبغي عليك الغرق مع السفينة!

بوابات الجحيم وأرض الله التي صُنِعت في الغضب

يقع ساحل الهياكل العظمية أو شاطئ الهيكل العظمي بين نهر كونين ونهر سواكوب في اللجزء الشمالي من ساحل المحيط الأطلسي لدولة ناميبيا. وأطلق البوشمان (قبائل قديمة تعيش في نامبيا وجنوب أنغولا وبوتسوانا) على هذا الساحل اسم "أرض الله التي صُنِعت في الغضب"، بينما أطلق عليه البحارة البرتغاليون لقب "بوابات الجحيم".

اشتهر هذا الشاطئ بتناثر الهياكل العظمية للحيتان بين رماله حيث كان يتم صيد الحيتان في هذه المنطقة، كما أنه يضم حطام أكثر من 1000 سفينة بأحجام مختلفة من بينها سفينة إدوارد بوهلين وسفينة دنيدن ستار وتونغ تا.