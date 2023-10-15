لعب العيال ينتهى بوفاة شخص وإصابة 2 في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "توفـى إثر إصابته برش خرطوش" ووالد المتوفى وعمه "مُصابان بجروح متفرقة") إثر مشاجرة بدائرة المركز .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليهم والطرف الثانى كلاً من (مزارع ، عامل) بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام (المزارع "من الطرف الثانى") بإطلاق عيار نارى من ( بندقية خرطوش) بحوزته تجاه (المتوفى) مما أدى إلى وفاته وقام (العامل "من الطرف الثانى") بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثاً إصابتهما المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.