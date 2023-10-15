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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصطفى بكري: سعداء لأن هناك قيادة تدرك معنى الأمن القومي العربي

مصطفى بكري، عضو
مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: نحن سعداء لأننا أدركنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، متابعا: كشفنا ازدواجية هؤلاء الذين يتحدثون باسم الحضارة وحقوق الإنسان.

 

وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "سعداء لأن هناك قيادة عسكرية تدرك معنى الأمن القومي العربي"، مشيرا إلى أن المجلس ممثل الشعب المصري يبعث برسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، مشيدًا بخطوات الرئيس وقرارته في الخطوط الحمراء ورفض فتح المعابر للأمريكان، قائلا: "دفعتهم ليبعثوا رعاياهم عبر البحر المتوسط".

 

ووجه بكري رسالة: أقول للمتآمرين عملاء السفارات الذين يحملون أجندة ما يسمى بحقوق الإنسان هنا مصر فلسطين العراق ليبيا الخرطوم، ومجلس النواب يعبر عن الشعب المصري"، موجها رسالة للرئيس: "امض واعبر البحر ونحن وراك".

 

وأشار إلى موافقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على الموقف المصري، وقال "فلا نرضى للقضية الفلسطينية أن تندثر".

وتابع بكري "السلام خيار استراتيجي كما قال الرئيس السيسي، لكن قوة الجيش المصري الذي أثبت ويثبت كل يوم أنه القوة الصلبة في مواجهة أي خطر يهدد الأمن القومي المصري أو العربي هناك شعب عظيم وجيش عظيم وقائد وطني عظيم وعلى أصحاب الأجندات أن نقول لهم حانت لحظة الاصطفاف الوطني دفاعًا عن أمن مصر والأمن القومي العربي".

مصطفى بكري الجلسة العامة لمجلس النواب الأمن القومي العربي الشعب المصري البحر المتوسط

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