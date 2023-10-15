حرام يبطل.. عبد الواحد السيد يكشف سبب تراجع نجم الزمالك عن الاعتزال

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، كواليس تراجع محمد عبد الشافي، نجم الفريق عن قرار اعتزال كرة القدم.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية: "جلست مع محمد عبد الشافي لمعرفة سبب رغبته في الاعتزال بنهاية الموسم الماضي، لكنه أخبرني أن الإصابات المتكررة هي السبب".

وأضاف: "قرار اعتزال محمد عبد الشافي كان نفسيا أكثر منه فنيا لأن بعد اتخاذ القرار لم يضغط عليه أحد للعودة، وبعدما جلست معه بحضور طبيب الزمالك محمد أسامة، وقلت يا دكتور محمد نريد استمرار محمد عبد الشافي معنا لموسم آخر ولن يعتزل الا بالتتويج بلقب آخر مع الفريق".

وتابع: “تم وضع برنامجا لـ محمد عبد الشافي وبالفعل أصبح لائقا وتألق مع الفريق في الفترة الماضية وكان حرام محمد عبد الشافي يبطل كرة بعد موسما كارثيا مع الزمالك".