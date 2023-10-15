غرق 30 شخصًا وفقد 167 آخرين في حادث انقلاب قارب بالكونغو

قال وزير إقليمي لرويترز اليوم الأحد إن 30 شخصا على الأقل غرقوا وفقد 167 آخرون بعد انقلاب قارب في نهر الكونجو في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي في شمال غرب جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال ديدييه مبولا، وزير الصحة الإقليمي في مقاطعة إكواتور، إنه تم إنقاذ 189 شخصًا وأن البحث ما زال مستمرًا.

وقال مبولا 'وفقا للأرقام المتوفرة لدينا حتى الآن في حكومة الإقليم، تم انتشال 30 جثة، وما زال 167 في عداد المفقودين'.

وتتكرر حوادث القوارب المميتة في المياه الكونغولية، حيث يتم تحميل السفن في كثير من الأحيان بما يتجاوز طاقتها. ويوجد في البلاد عدد قليل من الطرق المعبدة عبر أراضيها الشاسعة، والسفر عبر النهر أمر شائع.

وقال مبولا إن القارب محلي الصنع وانقلب بالقرب من بلدة مبانداكا وكان محملا بأكثر من طاقته، وكان يقل أكثر من 300 شخص، وكان يبحر ليلا.

وأضاف 'نعتقد أن عدد القتلى قد يرتفع لأننا انتشلنا للتو الجثة الثلاثين'.