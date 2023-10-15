زيادة المعروض والرقابة على الأسواق.. خبير يوضح الآثار الإيجابية على خفض الأسعار

أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنه تم رصد إرتفاع كبير في أسعار بعض السلع في الأسواق، نتيجة عدة عوامل منها التضخم، والممارسات الاحتكارية في السوق المصري لبعض التجار.

الإعفاء الجمركي

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة استخدمت آلياتها لزيادة المعروض من السلع من خلال مبادرة خفض الأسعار بمشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، بجانب الإعفاء الجمركي.

و أشار الخبير الأقتصادي، إلى أن مبادرة خفض الأسعار تشمل قطاعين هما زيادة المعروض من السلع الأساسية، والرقابة على الأسواق لضبطها، مؤكداً أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة المعروض إلى خفض الأسعار في القريب العاجل.

