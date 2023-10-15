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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد يقود حملة بالمنيا للتأكد من تطبيق مبادرة خفض الأسعار

سكرتير عام مساعد
سكرتير عام مساعد المنيا يقود حملة تموينية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار والتي بدأت أمس السبت 14 أكتوبر الجاري ولمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

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وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب، ومؤكداً استمرار المرور المفاجئ على الأسواق من خلال اللجان المشتركة لإحكام الرقابة والتعامل بحزم حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وقاد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يرافقه طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وعدد من الجهات المختصة، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأى محاولات احتكارية لأى سلعة خاصة من السلع الأساسية.

شملت الحملة تفقد عدد من السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت بمدينة المنيا، و تحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات لعدم الالتزام بالتعليمات وضبط سلع ومواد غذائية معروضة بأسعار متفاوتة، وكذلك مصادرة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

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