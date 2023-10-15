توقيع الكشف الطبي على 1801حالة خلال قافلة علاجية بقرية بني سمرج بسمالوط

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري بقرية بني سمرج بمركز سمالوط، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي في تخصصات مختلفة من (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان ، مسالك) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1801 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 271 حالة جراحة، 461 حالة أطفال، 262 باطنة، 53 نساء، 51 أسنان، 175 جلدية، 24 تنظيم أسرة، 180رمد، 76 قلب، بالإضافة إلي إجراء 200 تحليل مختلف، و 3 موجات صوتية، و4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ132مترددا، وتم خلع أسنان لـ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 119 مترددا.