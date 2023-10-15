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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القاهرة تستضيف الدورة الــ 14 للخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي ووسطاء السلام في أفريقيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تستضيف القاهرة الدورة ١٤ للخلوة رفيعة المستوى لمبعوثي ووسطاء السلام في أفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا يومي ١٧ و١٨ أكتوبر ،٢٠٢٣ وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الافريقي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتجمع الخلوة قيادة مفوضية الاتحاد الافريقي والمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا بما
في ذلك المنظمات الدولية والاقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 وتمثل الخلوة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات من أجل تنشيط جهود الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وجعلها في القلب من أنشطة الاتحاد الأفريقي في القارة.

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