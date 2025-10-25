قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

المستشارة أمل عمار تستقبل سفير جمهورية الصين لبحث سبل تعزيز التعاون
المستشارة أمل عمار تستقبل سفير جمهورية الصين لبحث سبل تعزيز التعاون
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

في مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسفير الصيني، معربة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة.

وأشارت المستشارة إلى سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية للمرأة التي استضافتها العاصمة بكين مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي شرفها بالحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في دلالة واضحة على حرص القيادة الصينية على دعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي.

كما عبّرت عن إعجابها بتجربة متحف المرأة والطفل في الصين الذي زارته خلال مشاركتها في القمة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات الثقافية والمؤسسية بين الجانبين في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتوثيق مسيرة المرأة وإبراز دورها في التنمية.

وثمّنت المستشارة أمل عمار العلاقات الوطيدة والتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة والسفارة الصينية بالقاهرة، وما يشهده من تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكدت رئيسة المجلس أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قضايا المساواة بين الجنسين، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، بوصفها محاور استراتيجية لتمكين المرأة في العصر الرقمي.

من جانبه، أعرب السفير لياو لي تشيانغ عن تقديره لجهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في هذا الملف الحيوي، ومستعرضًا عددًا من نماذج التعاون الناجحة، ومنها مبادرات تدريب السيدات في سيوة وأسوان، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على الإعداد لعدد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين، احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، تأكيدًا لعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وترسيخًا للشراكة في دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء حضور الأستاذة أسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس، والأستاذة نجوى إبراهيم ممثلة إدارة تنمية المهارات، والأستاذة رشا حسن ممثلة إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
فيما ضم الوفد الصيني كلًّا من المستشارة ما تشنغ مديرة القسم السياسي بالسفارة الصينية، والمستشارة لو تشنشي المستشارة بالقسم السياسي، والمترجم قو يي جيه.

القومي للمرأة أمل عمار المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

عمر مرموش

مصري بين أغلى 50 لاعبا في العالم .. من هو؟

أعاصير

ميليسا تتحول إلى إعصار كبير.. تحذيرات من فيضانات وانهيارات كارثية

ديناصور

اكتشاف مذهل..العثور على متحجر لديناصور يمتلك حوافر لأول مرة في التاريخ

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد