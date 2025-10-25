بسبب إيجار سيارة.. القبض على سائق تعدى على آخر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإستغاثة لمساعدته فى منع بعض الأشخاص من محاولة الإستيلاء على سيارة نقل ملكه بالقليوبية.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى ، تبلغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالى بحدوث مشادة كلامية بدائرة القسم بين طرف أول: (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)، طرف ثان: (سائق " ينتحل إسم شقيقه لصدور حكم قضائى ضده" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيام الثانى بإستئجار سيارة نقل ملك الأول للعمل عليها ، وإمتناعه عن سداد قيمة إيجارها ورفضه إعادة السيارة لمالكها .

وتم ضبط الطرفين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.