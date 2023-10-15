عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

تصل لـ100 جنيه غرامة.. تحذير من ارتكاب هذه الأفعال بالأماكن العامة والشوارع

غرامة
غرامة

أفعال عدة يرتكبها الأشخاص في الأماكن العامة والشوارع ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

أفعال غرامتها 100 جنيه 

 

ونصت المادة (377) علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مئة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

اخلوا المدينة فورًا.. تطورات ضرب غزة والإعلان عن مصرع 13 أسيرا إسرائيليا

والده رفض دفع الفدية.. قرار المحكمة في متهم بإنهاء حياة طفل مدينة نصر

 

أفعال غرامتها 50 جنيها

 

وعاقبت المادة (378) بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:


- من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.
- من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.
- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.
- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.
- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.
- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
- من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.
- من ابتدر إنساناً بسب غير علني.

 

أفعال غرامتها 25 جنيها

 

ووفقا للمادة (379) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

غرامة مشاجرة حكم قضائي الأماكن العامة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

والده رفض دفع الفدية.. قرار المحكمة في متهم بإنهاء حياة طفل مدينة نصر

ترشيحاتنا

ماذا يحدث بآخر ساعة قبل المغرب؟.. 10 عجائب و23 دعاء مستجابا الآن

هل يجوز الجمع بين صلاتى العصر والمغرب بعد العودة من العمل؟.. الإفتاء تقدم حلا

كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي

بعرض 3 كيلومترات| إسرائيل: القصف الجوي يهدف لإنشاء حاجز عازل جديد بين المستوطنات وغزة

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت مخالفات

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ