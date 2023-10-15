عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يبلغ أمريكا أن تأخير حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا

صدى البلد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأضاف السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

قرارت مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي 

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

ترشيحاتنا

السيسى لـ بلينكن: التأخير في حل القضية الفلسطينية يزيد الضحايا

لطلبة الجامعات .. أفضل 5 مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

اعرف آخر سعر لـ رينو ميجان 2023

بعد جولة استهدفت 6 دول عربية.. وزير الخارجية الأمريكي يعود أدراجه إلى إسرائيل

منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ