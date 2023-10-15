السيسي يبلغ أمريكا أن تأخير حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأضاف السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

قرارت مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.