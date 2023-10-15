الوصفة الزوجية.. إسلام جمال يروج لأحدث أعماله

روج الفنان إسلام جمال لأحدث أعماله التى يستعد لها الفترة القادمة حيث نشر صورة له من داخل كواليس مسلسله الوصفة الزوجية، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

وعلق إسلام جمال، قائلا: مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح إخراج خيري سالم وإنتاج بيتر ميمي ، مدير تصوير محمد سمير ، منتج فني عامر عبد العاطي ، إستايلست إيناس عبدالله وتأليف هاني سرحان.

ما تيجي نشوف:

وعلى صعيد متصل ، يعرض للفنان إسلام جمال حاليآ مسلسل ما تيجي نشوف ما تيجى نشوف وهو ثانى حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود ، والقصة مكونة من 10 حلقات فقط.

والمسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام.

وقد هنآ الفنان إسلام جمال الفنان امير كرار بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية الستوري

ونشر صوره تجمعهم وعلق عليها قائلا :" باشا مصر كل سنه وانت طيب ياحجو ".

وقد أحتفل الفنان إسلام جمال بعيد زواجه الأول مؤخرًا ، حيث نشر صورة تحمل أجواء رومانسية، بصحبة زوجته ، ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق إسلام: "ذكرى سنوية سعيدة يا ملكتي

أحبك".