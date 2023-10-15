القنصل العام لفلسطين يستقبل حزب الاتحاد لدعم القضية والدفاع عن الحقوق التاريخية

استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الأحد، حزب الاتحاد، ضمن وفد التيار الإصلاحي الحر، وذلك لدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق للدفاع عن حقوقهم التاريخية.

عمق العلاقات المصرية والفلسطينية

و قام سعد الجمل أمين عام حزب الاتحاد بتعريف التيار وأحزابه والحضور من ممثلي أحزاب التيار الإصلاحي الحر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية والفلسطينية وأننا شعب واحد ودم واحد.

وأشار "الجمل" إلى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، والذي لم ولن يتغير، مشيدا بالتغير النوعي في المقاومة لمواجهة الاحتلال وما يتركبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد رفض محاولات الاحتلال لنزوح الفلسطينيين من غزة وأن الثبات والصمود هما السبيل للحصول علي حقوق الفلسطينيين، مثمنا في هذا الصدد خطاب الرئيس السيسي الأخير وتأكيده علي إخراج المدنيين من دائرة الانتقام وان تدخل مصر لحل الأزمة دون قيد أو شرط.

وقام سعد الجمال بتقديم درع حزب الاتحاد، إلى القنصل العام لدولة فلسطين، السفير رأفت بدران، نيابة عن رضا صقر، رئيس الحزب.

بدوره، قام السفير رأفت بدران، بتقليد سعد الجمل الكوفيه الفلسطينية المعروفة وتابع ذلك بتقليد بقية الحضور من أمناء أحزاب التيار الإصلاحي الحر، وهم و د.أشرف زهران أمين تنظيم حزب الاتحاد، و د شيماء عبد الرسول عضو تنسيقية شباب الاحزاب عن حزب الاتحاد و د رانيا صقر. أمين المهنيين بحزب الاتحاد، وعمر عوض أمين حزب الجيل، والمستشار عاطف فوزي أمين حزب مصر القومي، و لبني خليفة أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة.