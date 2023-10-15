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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثة جيدة للغاية بشأن معبر رفح .. بلينكن يشيد بلقائه بالرئيس السيسي

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين إنه أجرى "محادثة جيدة للغاية" مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن معبر رفح الحدودي مع غزة. 

أعلن بلينكن إن ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي المخضرم، سيصل إلى المنطقة غدا الاثنين لبدء محاولة تنسيق شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعبر.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرئيس جو بايدن، عين ديفيد ساترفيلد لقيادة الجهود الإنسانية الأمريكية. 

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أن على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب إيذاء المدنيين. 

وشدد بلينكن في تصريحاته التي أدلي بها عقب رحلته في الشرق الأوسط، أن كل دولة ذهبت إليها عازمة على عدم انتشار هذا الصراع. 

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة. 

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع. 

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. 

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة غزة

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