الإفتاء : لا مانع من أداء صلاة العشاء بعد منتصف الليل

أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك، حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟.

ليرد فخر، قائلًا: نعم لا مانع، لأن صلاة العشاء ممتدة إلى أذان الفجر، وما دام لم يؤذن لأذان الفجر فلا مانع من صلاتها متأخرًا.

حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل

أوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن وقت صلاة العشاء ممتد من الآذان حتي ظهور الفجر، حسب المذهب الشافعي.

وأضاف مدير إدارة الفتاوى الهاتفية أنه بناء على ذلك تكون صلاة العشاء بعد منتصف الليل - الساعة 12- في وقتها، لافتًا: هي هنا أداء وليست قضاء.

هل تجوز صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟

نبه الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل.

وأكمل «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتص الليل أم الأفضل أداؤها في وقتها؟»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.