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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

احتفالية كبيرة بنادي مدينتي لتكريم المتفوقين .. وإشادات بحسن التنظيم | فيديو

صدى البلد

نظم نادي مدينتي الرياضي احتفالية كبيرة لتكريم أعضاء النادي المتفوقين علميًا ورياضيًا خلال العام 2022/2023، وذلك تقديرًا للجهد المبذول من الأعضاء على مدار العام الماضي لتحقيق إنجازات رياضية وتفوق علمي، وتشجيعاً لأبناء النادي على استكمال مشوار التميز الدراسي والرياضي. وأشاد أعضاء النادي واللاعبون بمستوى تنظيم الاحتفالية وبجهود إدارة نادي مدينتي في تحفيز الأعضاء على التفوق العلمي والرياضي.

قالت البطلة ملك هشام، عضوة بنادي مدينتي، إنها نجحت في تحقيق المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي، والتي أقيمت في أوزبكستان، لتواصل الصعود على منصات التتويج والفوز بالمراكز الأولى في بطولات العالم بالكاراتيه.

 وأعرب الطالب عبد الرحمن طارق، الأول على محافظة القاهرة في المرحلة الثانوية الشعبة الأدبية، عن سعادته بتكريمه خلال احتفالية نادي مدينتي الرياضي، وذلك لتقديرها لمجهوده على مدار العام، موجهًا الشكر لإدارة نادي مدينتي على الاحتفالية والتكريم.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 45 طالب وطالبة من المتفوقين علميًا بمختلف المراحل التعليمية، وكذلك من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما كرمت إدارة نادي مدينتي  620 لاعب ولاعبة من أبطال النادي الحاصلين على ميداليات متنوعة بمختلف البطولات المحلية والرياضية، كما حرصت الإدارة على تكريم عدداً من ذوي القدرات الخاصة المتفوقين رياضيًا، وسط إشادات من أولياء الأمور والأعضاء واللاعبين بمستوى تنظيم الاحتفالية وبجهود إدارة النادي في تحفيز الأعضاء على التفوق العلمي والرياضي.

يُشار إلى أن نادي مدينتي يعد أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، ومن أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر ، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ وبطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة . ويضم نادي مدينتي أكاديميات رياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم وغيرها.

مدينتي تكريم طلعت مصطفى

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