عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدخل على خط أزمة غزة للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صدى البلد

قال المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، اليوم الأحد، إنه سيزور دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدفع نحو محادثات السلام.
 

واضاف تشاي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الصينية 'سأزور الدول المعنية الأسبوع المقبل في الشرق الأوسط لتعزيز التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهدف وقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف الوضع ودفع محادثات السلام قدما'.

وتابع تشاي أيضًا إن جذور القضية الفلسطينية تكمن في حقيقة أن رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة تم تجاهلها لسنوات.
واستطرد المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، إن “الحل يكمن في إقامتها الدولة المستقلة وتنفيذ حل الدولتين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل”.

 

إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القضية الفلسطينية المبعوث الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

موضوعات متعلقة

بايدن: بمقدورنا دعم إسرائيل وأوكرانيا في نفس الوقت

زوجة رئيس وزراء اسكتلندا: والداي محاصران حاليا في غزة..والكل في القطاع ينتظر الموت

الخصاونة: الملك عبدالله الثاني يزور 4 عواصم أوروبية لوقف العدوان على غزة

احذروا لما يحدث مع حماس.. جيش الاحتلال يهدد حزب الله وإيران

لنصرة غزة..الاف المغربين ينطلقون في مظاهرة ضد اسرائيل بالعاصمة الرباط

مدير مستشفى غزة: المكان سيتحول لمقبرة جماعية حال نفاد وقود المولدات

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل

جيش الاحتلال: إسرائيل تشهد 'تدفقًا قويًا' للنازحين من شمال غزة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

هيونداي فيرنا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه .. شاهد

بعد خفض أسعار السكر.. كيفية استخراج بطاقة التموين وتوصيلها للمنزل

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلي 2679 شهيدا و9600 مصاب

وفد رفيع في تل أبيب.. أمريكا تنقل رسالة مهمة إلى إسرائيل

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

الفواكه الشتوية فوائد لا تعد ولا تحصى|تعرف عليها

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ