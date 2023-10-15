الصين تدخل على خط أزمة غزة للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، اليوم الأحد، إنه سيزور دول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدفع نحو محادثات السلام.



واضاف تشاي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الصينية 'سأزور الدول المعنية الأسبوع المقبل في الشرق الأوسط لتعزيز التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهدف وقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف الوضع ودفع محادثات السلام قدما'.

وتابع تشاي أيضًا إن جذور القضية الفلسطينية تكمن في حقيقة أن رغبة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة تم تجاهلها لسنوات.

واستطرد المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، إن “الحل يكمن في إقامتها الدولة المستقلة وتنفيذ حل الدولتين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل”.