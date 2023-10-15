بلينكن: نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لوضع آليه لإدخال المساعدات لغزة

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بأن معبر رفح بين غزة ومصر “سيكون مفتوحا” بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: 'نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها'.

وأغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة وفرضت 'حصارا كاملا' على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه. وقد ترك ذلك معبر رفح باعتباره المنفذ الوحيد العملي لإخراج الناس من القطاع – وإيصال الإمدادات إليه.

كما أعلن بلينكن عن تعيين الرئيس جو بايدن لديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي السابق في تركيا، للمساعدة في تنسيق جهود المساعدات. وقال بلينكن إن ساترفيلد سيكون في إسرائيل يوم الاثنين لبدء التنسيق.

وقال بلينكن، الذي التقى بالعديد من القادة الإقليميين بما في ذلك قادة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إنه أجرى 'محادثات جيدة للغاية' مع كل من الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن كل دولة تحدث معها تشترك في هدف الإدارة المتمثل في منع التصعيد وتأمين المساعدات للمدنيين العالقين في غزة.