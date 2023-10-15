هجوم قوي على إسرائيل.. نقابة عمال أكبر سلسلة للمقاهي بالعالم تدعم فلسطين

نشرت نقابة عمال ستاربكس، التي تضم أكثر من 9000 عامل باريستا، على شبكات التواصل الاجتماعي منشورا يحمل صورة جرافة واتهام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل القطاع إلى سجن جماعي.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كتبت نقابة عمال ستاربكس: “تضامنا مع فلسطين”.

تم حذف المنشور منذ ذلك الحين، لكن مؤسس المنظمة Jazz Brissac قام بتحميل المشاركة على صفحتها الشخصية.

كما نشرت النقابات في شيكاغو وبوسطن وأيوا منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تدين فيها إسرائيل.

وشركة ستاربكس هي سلسلة أمريكية متعددة الجنسيات من المقاهي والمحامص ومقرها في سياتل، واشنطن، وهي أكبر سلسلة مقاهي في العالم.

واعتبارًا من نوفمبر 2022، كان لدى الشركة 35.711 متجرًا في 80 دولة، 15.873 منها تقع في الولايات المتحدة.