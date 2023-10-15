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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ستدفعون ثمنا باهظا.. إسرائيل توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ لبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن لبنان سيدفع ثمنا باهظا على كل نشاط يخرج من حدوده.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: “لبنان مسؤول بشكل مباشر عما يحدث على أراضيه”.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه نفذ غارات جوية جديدة ضد أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان.

مناوشات بين إسرائيل وحزب الله

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت الساحلي، أن القتال على الحدود هو مجرد مناوشات ويمثل “تحذيرا”.

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