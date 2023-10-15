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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوفان الأقصى .. تفاصيل مثيرة للمرة الأولي عن يوم الصدمة في إسرائيل | فيديو

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

كشف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ما حدث يوم 7 أكتوبر الجاري من فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، كان بمثابة صدمة لكل الأجهزة الأمنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المقاومة الفلسطينية قامت بقصف كاميرات المراقبة على سور غلاف غزة بطائرات مسيرة في توقيت واحد.


وأشار أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن حجم الحدث يوم 7 أكتوبر تسبب في حالة ارتباك لرئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني وقد ظهر هذا خلال حدثه مع بايدن.


وأشار إلى أن عدد الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى خلال اليوم الأول من العملية بلغ 1500 مقاوم، مؤكدا أن التجهيز للعملية وجمع المعلومات استغرق نحو عامين.
 

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