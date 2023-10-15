أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الشعب الفلسطيني يقدر مواقف مصر للقضية الفلسطينية

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الشعب الفلسطيني يقدر مواقف مصر الدائمة والتاريخية للقضية الفلسطينية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشعب الفلسطيني يشعر بفقدان أمل بعد المجازر الإسرائيلية في غزة".

وأشار أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،: "ما حدث يوم 7 أكتوبر من المقاومة الفلسطينية صدمة لكل الأجهزة الإسرائيلية".

وقدم أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الشكر للقيادة المصرية على دورها في دعم القضية الفلسطينية من كافة النواحي.