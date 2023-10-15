عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس برلمانية المؤتمر يدين مجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

أدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب احمد مقلد ،ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، قائلا: "إننا أمام أقدم قضية احتلال فى الوقت الحالي، احتلال من مجموعة عصابات تعتدي على شعب أعزل".

وقال "مقلد"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "كنا ندين الموقف الدولي ونقول إنه صامت وعاجز، الموقف الدولي شاهدناه فى البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الغربية، حينما تحدث كان صمته أفضل من حديثه، ففي ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطينى يقولون علي الاحتلال  ضحية بينما الشعب الفلسطينى الضحية الذي يتم اغتيال أطفاله يقولون عليه الجاني، هذا هو المجتمع الدولي".

واستكمل "مقلد"، قائلا: "لما كنا نقول للناس خدوا بالكم مما ينشر على السوشيال ميديا، أتحدى أى حد ينشر صورة واحدة لطفل فلسطيني تضرر من العدوان الإسرائيلي الغاشم، يتم حذفها على الفور، هذا هو العالم الغربي الذي يكلمنا عن حقوق الإنسان، المصلحة الوحيدة للمجتمع الغربي فى الوقت الحالي هو دعم الاحتلال الإسرائيلي".

ووجه النائب أحمد مقلد، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نوجه التحية للرئيس السيسي على رأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصرى، ونؤكد أننا جميعا وراءه، فما يتخذه من خطوات وجهود رفعت رأسنا، ودائما مصر تحافظ على الأمن القومي العربى وفى قلبه الأمن القومي المصرى".

واختتم كلمته، موجها التحية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه المشروعة ويرفض ترك أرضه، قائلا: "نوجه تحية للشعب الفلسطيني اصمدوا لن يكون هناك نزوح مرة أخرى، هم أجبروا على ترك أراضيهم فى السابق لكن حاليا لن يتركوا أراضيهم"، مؤكدا أن موقف مصر ثابت فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.

النائب أحمد مقلد الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الشقيق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر البرلمان الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن تعيين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم

عبر لبنان .. حماس تقصف شمال إسرائيل

السيسي لبلينكن: نأمل في احتواء الموقف وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ