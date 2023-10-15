رئيس برلمانية المؤتمر يدين مجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

أدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب احمد مقلد ،ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، قائلا: "إننا أمام أقدم قضية احتلال فى الوقت الحالي، احتلال من مجموعة عصابات تعتدي على شعب أعزل".

وقال "مقلد"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: "كنا ندين الموقف الدولي ونقول إنه صامت وعاجز، الموقف الدولي شاهدناه فى البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الغربية، حينما تحدث كان صمته أفضل من حديثه، ففي ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطينى يقولون علي الاحتلال ضحية بينما الشعب الفلسطينى الضحية الذي يتم اغتيال أطفاله يقولون عليه الجاني، هذا هو المجتمع الدولي".

واستكمل "مقلد"، قائلا: "لما كنا نقول للناس خدوا بالكم مما ينشر على السوشيال ميديا، أتحدى أى حد ينشر صورة واحدة لطفل فلسطيني تضرر من العدوان الإسرائيلي الغاشم، يتم حذفها على الفور، هذا هو العالم الغربي الذي يكلمنا عن حقوق الإنسان، المصلحة الوحيدة للمجتمع الغربي فى الوقت الحالي هو دعم الاحتلال الإسرائيلي".

ووجه النائب أحمد مقلد، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نوجه التحية للرئيس السيسي على رأس اجتماع مجلس الأمن القومي المصرى، ونؤكد أننا جميعا وراءه، فما يتخذه من خطوات وجهود رفعت رأسنا، ودائما مصر تحافظ على الأمن القومي العربى وفى قلبه الأمن القومي المصرى".

واختتم كلمته، موجها التحية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه المشروعة ويرفض ترك أرضه، قائلا: "نوجه تحية للشعب الفلسطيني اصمدوا لن يكون هناك نزوح مرة أخرى، هم أجبروا على ترك أراضيهم فى السابق لكن حاليا لن يتركوا أراضيهم"، مؤكدا أن موقف مصر ثابت فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.