عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف فلسطيني.. فيديو

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف مليون فلسطيني.

txt

هبة القدسي: الاجتياح البري لقطاع غزة أصبح وشيك وأمريكا تقدم الدعم للاحتلال

txt

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان


وأضاف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جيش الاحتلال يعمل على تدمير للبنية التحتية في القطاع".

 

وأشار: "هناك قصف عشوائي بطيران إسرائيلى وبريطاني وأمريكي على قطاع غزة"، موضحا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وكلها تحت القصف الإسرائيلي، لافتا: " المقاومة الفلسطينية دمرت طائرة إسرائيلية تنقل 50 جنديًا".

غزة فلسطيني الإعلامي أحمد موسى التصعيد الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية برنامج على مسئوليتي أستاذ العلوم السياسية أستاذ علوم سياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ