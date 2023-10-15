أستاذ علوم سياسية: غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف فلسطيني.. فيديو

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف مليون فلسطيني.



وأضاف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جيش الاحتلال يعمل على تدمير للبنية التحتية في القطاع".

وأشار: "هناك قصف عشوائي بطيران إسرائيلى وبريطاني وأمريكي على قطاع غزة"، موضحا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وكلها تحت القصف الإسرائيلي، لافتا: " المقاومة الفلسطينية دمرت طائرة إسرائيلية تنقل 50 جنديًا".