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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هبة القدسي: الاجتياح البري لقطاع غزة أصبح وشيك وأمريكا تقدم الدعم للاحتلال

الأوضاع في غزة
الأوضاع في غزة

قالت هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط في  واشنطن، إن زيارة وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن لـ سبعة عواصم عربية، انتهت في القاهرة قبل أن تنتهي في تل أبيب، متابعة: واشنطن مستمرة في دعمها الصارم لاسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة ".

 

وأضافت “هبة القدسي”خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم "  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن السياسة الامريكية يبدو أنها تسير نحو الدعم الصارم والكامل لاسرائيل والدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لافتة إلى أن الولايات المتحدة  تحاول شيطنة "حماس" ودعشنتها.


واسترسلت: السياسة الأمريكية تعمل على ربط ما ارتكبته جماعة داعش من عمليات إرهابية دولية، بحماس، وفصلها عن نضال الشعب الفلسطيني وإلصاق كافة تهم داعش دوليا بحركة حماس، مؤكدة أن رغم  الحديث عن حماية المدنيين في غزة  لكن في نفس الوقت صمت الادارة الامريكية عن تشجيع  سكان شمال القطاع للهجرة إلى جنوب القطاع هو دعم صارم  لاسرائيل دون حديث عن تهدئة الصراع أو طاولة مفاوضات.

ولفتت إلى أن فتح الممرات الانسانية سيكون في مقابلة فتح معبر رفح لتمرير الاجانب والرعايا الامريكين ومزدوجي الجنسية وترحيلهم من مطار القاهرة للوجهه التي يديرونها، موضحة أن الادارة الامريكية ترغب في التأكيد  دوماً على عدم  تورط اي أطراف إقليمية في المنطقة في الصراع.

وأوضحت أن حديث وزير الخارجية الأمريكي اليوم، لم يحتوي أي حديث عن وقف إطلاق النار أو حق الفلسطيني  في إقامة دولته، ولافتة إلى أنه من المتوقع أن الإجتياح البري لقطاع غزة قريبا.

يبدا قريباً   حيث أنه  خلال المكالمات الهاتفية الخمسة التي عقدها الرئيس بايدن  مع رئيس وزراء إسرائيل  كان هناك إصرار على إجتياح بري  لقطاع غزة بالاخص شمال القطاع "

وتابعت:"نتوقع الاجتياج البري الوشيك وأمدت وزارة الدفاع الامريكي الجانب الاسرائيلي بكل ما يلزمه من ذخائر ومعدات ومطلعة على كافة تفاصيل الاجتياح وذلك عبر عملية دفع المدنين  للهجرة إلى الجنوب تدمير حماس وبنيتها العسكرية حتى لاتقدم على أية تهديدات مستقبلية لحماس".


ولفتت إلى أن الراي العام الامريكي يشعر بالتعاطف الكبير مع ضحايا الشعب الفلسطيني، حيث شهدت عدد من المدن مظاهرات حاشدة في عدة مدن وولايات أمريكية يتعاطف مع ضحايا فلسطين  وسياسة التجويع الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، وفي الجهة الاخرى هناك معادلة حزبية وسياسية مسيطرة على الاروقة  الامريكية حيث هناك تجاذاب بين الجمهورين والديموقراطين حول من يدعم إسرائيل اكثر ضمن سباق إنتخابي متجاهل للضحايا.

 

هبة القدسي وزير الخارجية الامريكي حماس إسرائيل الشعب الفلسطيني

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