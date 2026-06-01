محافظة الوادي الجديد تدفع بوسائل نقل إضافية على خط باريس الخارجة

وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، وسائل نقل إضافية لدعم خط باريس الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام حركة النقل داخل المراكز عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

استجابة لمطالب المواطنين

وجاء الدفع بوسائل نقل إضافية استجابة لمطالب أهالي مركز باريس، خاصة طلاب الجامعات والأهالي المترددين على مركز الخارجة، بالتزامن مع تزايد أعداد الركاب داخل الموقف، بما يستهدف استيعاب الكثافات وضمان انتظام حركة النقل على خط باريس الخارجة.

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن دعم خط باريس الخارجة جاء بعد رصد وجود أعداد كبيرة من الركاب، إذ جرى توفير وسائل نقل إضافية بين مركز باريس ومركز الخارجة لتسهيل انتقال المواطنين، والحد من التكدس داخل الموقف، خصوصًا في أوقات الذروة التي تعقب الإجازات الرسمية.

وأوضحت أن انتظام حركة النقل بين مركز باريس ومركز الخارجة يمثل أولوية خدمية، نظرًا لاعتماد الطلاب والموظفين والأهالي على خط باريس الخارجة في التنقل اليومي، سواء لقضاء المصالح الحكومية أو الدراسة أو العمل.

وأهابت المحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي معوقات أو شكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة، وفي مقدمتها حركة النقل ووسائل نقل إضافية على الخطوط الداخلية، من خلال التواصل مع غرفة العمليات على رقم 01009945477، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وتستهدف المحافظة من خلال متابعة حركة النقل على خط باريس الخارجة دعم الخدمات اليومية داخل مركز باريس ومركز الخارجة، وتوفير استجابة سريعة لأي ملاحظات تخص وسائل نقل إضافية أو انتظام المواقف.