عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أول صور لـ رانيا يوسف فى تصوير بقينا اتنين

رانيا يوسف
رانيا يوسف

بدأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا تصوير مشاهدها فى مسلسل بقينا اتنين بمشاركة الفنان شريف منير استعداد لعرضه خارج السباق الرمضاني .

وكانت رانيا يوسف أجلت مشاهدها فى تصوير هذا المسلسل لحين الانتهاء من تصوير أخر يوم فى فيلمها الجديد كتف قانوني والذى كانت تصوره بجانب سيد رجب وكريم عفيفي وهالة صدقي.

 

لوك جديد لرانيا يوسف

 

وظهرت رانيا فى كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين بلوك جديد ومختلف عن اللوك الأخير الذى ظهرت به فى كواليس فيلم كتف قانوني.

 

كتف قانوني 

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها مساء اليوم من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات. 

 

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني. 

 

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا مثيرا للغاية وهو ما أثار الجدل على صفحتها الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة. 

 

فيلم "كتف قانوني

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف شريف منير مسلسل بقينا اتنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

تحذير من هذه الظاهرة خلال ساعات| الأرصاد تكشف طقس اليوم

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

موضوعات متعلقة

تحتاج لعملية .. غادة إبراهيم تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها

بعد دخولها العناية المركزة| ابن شقيقة فاتن الحلو يعلن خبرًا غير سار

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

أخبار الفن.. مطرب مهرجانات شهير يعلن اعتزاله.. إلغاء حفل عفروتو فى مباراة مصر والجزائر

نادر عباسي رئيسا للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

حفل جديد لجيل التسعينيات في أبو ظبي.. تفاصيل

إعلان أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام فى دبي

القدس عاصمة فلسطين.. طه دسوقي يعلن دعمه للقضية

ترشيحاتنا

كارثة.. الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

عاجل.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها

شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ