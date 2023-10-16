شاهد أول صور لـ رانيا يوسف فى تصوير بقينا اتنين

بدأت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا تصوير مشاهدها فى مسلسل بقينا اتنين بمشاركة الفنان شريف منير استعداد لعرضه خارج السباق الرمضاني .



وكانت رانيا يوسف أجلت مشاهدها فى تصوير هذا المسلسل لحين الانتهاء من تصوير أخر يوم فى فيلمها الجديد كتف قانوني والذى كانت تصوره بجانب سيد رجب وكريم عفيفي وهالة صدقي.





لوك جديد لرانيا يوسف

وظهرت رانيا فى كواليس تصوير مسلسل بقينا اتنين بلوك جديد ومختلف عن اللوك الأخير الذى ظهرت به فى كواليس فيلم كتف قانوني.





كتف قانوني

وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها مساء اليوم من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات.

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.

وظهرت رانيا يوسف فى الفيديو وهي ترتدي فستانا قصيرا مثيرا للغاية وهو ما أثار الجدل على صفحتها الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

فيلم "كتف قانوني

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.