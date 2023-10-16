قرارات مهمة من النيابة بشأن حريق مخزن أحذية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث للبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه في حريق التهم مخزن أحذية في منطقة المرج وإعداد تقرير مفصل حول الخسائر المبدئية في الحريق.



واستمعت النيابة إلى شهود العيان من العاملين كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته وتحديد حجم الخسائر و التلفيات.



وكان حريق هائل التهم مخزن أحذية في منطقة المرج وامتددت النيران لتلتهم عدد 4 سيارات نقل محمله بالكراتين، وبعد ساعات من جهود قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على النيران دون إصابات.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة المرج .



ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب٦ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران .

‏وتبين من المعاينه الأولية احتراق محتويات مخزن الأحذية بالكامل واحتراق ٤ سيارات نقل محملة الكراتين ، تم تحرير محضر .

