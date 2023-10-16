كيما تقر السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلي شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.

وقالت شركة كيما، إن العمومية وافقت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة إذ تقرر إضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية. كما تقرر تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن إنعقاد مجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد العمومية العادية، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وفي يوليو الماضي، كانت قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

وكان مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

قيمة المشروع

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.