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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيما تحدد موعد مناقشة اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك.. تفاصيل

مصنع كيما بأسوان
مصنع كيما بأسوان -صورة أرشيفية

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام  إنها قررت دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر المقبل.

وأضافت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أن الجمعيةالعمومية غير العادية ستناقش اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم الذي أثمر عنه التفاوض مع ممثلي شركة تكنومونت.

كما ستنظر العمومية في تعديل المواد 3- 21 من النظام الأساسي للشركة.

وفي يوليو الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

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الرقابة المالية توافق على إجراءات كيما بإضافة نشاط تشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية

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كيما تحقق إيرادات 6.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.. والأرباح تضاعفت

وكان مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد العمومية العادية، ستناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو 2023.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،  حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تأسيس كيما

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الاوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% ،هيئة صندوق البريد 3% ،بنك التنمية والائتمان الزراعى 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.
 

كيما وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للصناعات الكيماوية حمض النتريك الصناعات الكيماوية

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