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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيما: ارتفاع الأرباح بنسبة 77%خلال العام المالي 2022- 2023

صدى البلد

 أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 77%خلال العام المالي الماضي 2022- 2023 .

وأظهرت المؤشرات المالية "المعدلة"  شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،تحقيق أرباح  1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات  شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،  خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

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