حسين هريدي يكشف السيناريو المطروح لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "من ضمن السيناريوهات الدائرة حاليا من قبل الجانب الإسرائيلي، هي الدولة الواحدة، بدلا من الدولتين، التي تضم فلسطين وإسرائيل سويا، لكن نتنياهو أجهض هذه الفكرة نهائيا في 2018، حين استصدر قرار من الكنيست الإسرائيلي، بقومية دولة إسرائيل لليهود فقط، دون دخول أي عناصر أخرى".



وأضاف "هريدي" خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، مساء الأحد: "هذه الأهداف بعيدة المدى، لكن يتم تنفيذها على مراحل طويلة، فالعالم العربي يعتمدون على "تكتيك" معين، وإسرائيل بجانبها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعتمدون على استراتيجية كبرى".



ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

