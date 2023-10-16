خطة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.. تفاصيل

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "في وقت سابق، تم طرح فكرة بشأن اللاجئين الفلسطينيين، وتلك تعتبر أحد عناصر الحل النهائي للقضية الفلسطينية، فالعناصر جميعها تشمل الحدود، القدس الشرقية، المستوطنات وخاصة الكبرى منها التي تشمل أكثر من 400 ألف مستوطن، واللاجئين ، والتعويضات".



وأضاف "حسين هريدي" خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز: "بالنسبة لعنصر اللاجئين، كان قد تم طرح فكرة لتوزيع اللاجئين الفلسطينيين على بعض دول الغرب، منهم كندا، أستراليا، نيوزلندا، وأي دول غربية أخرى توافق على قبول أعداد رمزية من اللاجئين الفلسطينيين".



وأوضح حسين هريدي : "هذا المقترح يمكن أن يتم طرحه خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الأحداث الدائرة، وذلك سيتسبب في تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، فقد وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في وقتنا الحالي، إلى أكثر من 5 مليون لاجئ، ومن وجهة نظر إسرائيل وأمريكا، أنه يجب إيجاد حلول لهذا العدد".



ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

