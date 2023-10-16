عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحية وتعليمية وشبابية.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابعَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة والشباب والرياضة والحماية المدنية والتضامن الإجتماعي، بقُرى مركز شبين القناطر للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات، تأتي الجولة ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للإنتهاء منها قبل أوقاتها المُقررة لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.

واستهل "محافظ القليوبية" جولته بمُتابعة مشروعات قطاع الصحة حيث تابع مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية نوى، والمُقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية  ٤٣ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ ٨٧%، وجاري إستكمال التشطيبات الداخليه والخارجية للمركز.

كما تابع مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية القشيش، والتي أنشأت على مساحة ١٠٧٠م٢  بتكلفة ٣٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥%،  وجاري إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، كما تم متابعة أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية العطارة، والمُقامة على مساحة ١٥٧٥م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%، وجاري إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدة، بالإضافة إلى متابعته لمشروع إنشاء مركز طبي بقرية طحانوب الذي يقع على مساحة ٤٠٠٠م٢ بتكلفة ٤٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%.

بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء المركز الطبي بكفر شبين والمُقام على مساحة ٢٠٠٠م٢ بتكلفة ٤٣ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%، كما تم متابعة مشروع إنشاء الوحدة الصحية بكفر الدير والمُنشأة على مساحة ١٧٠٠م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٨٥%.

وفي ذات القطاع تابعَّ "المحافظ" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  والمُقامة على مساحة ١٦ ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة ٤٥٠٠ متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الإنتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثاني علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الأرضي لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية ٤٣٪.

وشددَّ "الهجان" على دفع الأعمال لسرعة التسليم في الموعد المقرر ودخول المستشفى الخدمة بكامل طاقاتها، مشيراً إلى حرصه الدائم على إستمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

وفي قطاع الحماية المدنية تابع "المحافظ" جولته بتفقد نقطة إطفاء قرية طحانوب والمُقامة على مساحة ٢٥٠م٢ بتكلفة ٤.٤٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٤٠%، مُشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة لنهو المشروع قبل توقيته المحدد مع بذل مجهودات غير مسبوقة لدخول المشروع الخدمة للحفاظ على أرواح المواطنين .

وفي قطاع الشباب والرياضة تابعَّ "محافظ القليوبية مشروع إنشاء مركز شباب قرية طحانوب والمُقام على مساحة  ٢٣٠٠م٢ بتكلفة ٧ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٥%، وجاري الإنتهاء من أعمال الدهانات والتشطيبات الخارجية، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز شباب كفر طحا والمُنشأ على مساحة ٨٠٠م٢ بتكلفة ٦ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٥%، وجاري الإنتهاء من جميع الأعمال وإستلام المراكز قبل إنتهاء الشهر الحالي، مؤكداً على  إهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيماناً بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المُتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وفي قطاع التضامن الإجتماعي تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بقرية طحانوب والمُقام على مساحة ٩٠٠ م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥% ، بالإضافة إلى متابعة مشروع إنشاء الوحدة الإجتماعية بالحصافة وكفر الدير والمُقامة على مساحة ٩٠٠م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٥%، كما تم متابعة مشروع إنشاء مركز الأمومة والطفولة بكفر شبين المُنشأ على مساحة ٩٠٠م٢ بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ٧٥%.

وأشار "الهجان" خلال جولته بأهمية إنشاء مشروعات قطاع التضامن الإجتماع والتي من شأنها تقديم الرعاية لذوي الهمم وإنشاء حضانات ومكاتب تأهيل وورش عمل للمعاقين.

وأوضح "المحافظ" أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة لأصحاب الهمم وتُعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الإجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، كما تُعد مصر نبراساً لباقي الدول للإقتناع والإيمان التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم بما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعائية والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع. 

وفي ختام الجولة شددَّ "محافظ القليوبية" على مهندسي جهاز التعمير بسرعة إنهاء الأعمال غير المُكتملة قبل المواعيد المحددة وتكثيف العمل، وعمل ورديات بالتناوب لسرعة الإنجاز ورفع مُعدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المُدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

القليوبية التضامن الاجتماعي التشطيبات الداخلية الخدمات المقدمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مختلف القطاعات محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الأساسية بشبين القناطر

محافظ القليوبية يطمئن على مصابي حادث على طريق شبرا بنها الحر.. صور

ترشيحاتنا

مترجعش غير لما تجيب 100 جنيه .. حكاية سيدة المنصورة وتسول صغيرها بالشوارع

ما هو الاستغفار الذي يغفر جميع الذنوب؟.. و3 أمور تعينك على التوبة

الفاو: مصر تواجه تحديا داخليا في ملف المياه| فيديو

ودية منتخب مصر والجزائر| قرار عاجل من بلماضي.. والسقا يكشف المطلوب من محمد صلاح

اتهامات لإيران وتحذير لحزب الله.. تعليق عاجل لجيش الاحتلال على هجمات لبنان

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ