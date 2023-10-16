عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تجلي المئات من رعاياها في إسرائيل عبر ميناء حيفا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستسير رحلة إجلاء  لمواطنيها الراغبين في مغادرة البلاد عبر ميناء حيفا.

ووفقا للموقع العبري فأنه المتوقع أن يستقل عدة مئات من الركاب الرحلة البحرية، لافته إلى أن الركاب يجب أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو لديهم أحد أفراد العائلة المقربين يحمل الجنسية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أثنت السفارة المواطنين الأمريكيين الفارين عن القيام بترتيبات السفر عبر الشمال.

وجاء في المنشور: "تنصح سفارة الولايات المتحدة بشدة بعدم تقديم أي خيارات للإقامة أو السفر قد تقدمها مواقع الويب في الجزء الشمالي من الجزيرة (مثل مطار إركان)"، في إشارة إلى المطار غير القانوني في تيمبو المحتلة.

وأضافت: “لا يمكن للسفارة الأمريكية أن تدعم أي وصول أو تحركات في المنطقة الواقعة شمال المنطقة العازلة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

موضوعات متعلقة

شاهد| عماني يطرد ضباطا بريطانيين من مطعم بسبب دعم بلادهم لإسرائيل

صحيفة عبرية تكشف خطة أمريكا وإسرائيل بشأن الحرب مع حزب الله

عضو كبير بالإدارة الأمريكية: بايدن يفكر في زيارة إسرائيل خلال الأيام المقبلة

في الاجتماع الأول لحكومة الطوارئ.. نتنياهو يتعهد بـ تفكيك حماس

18 ألف طلب خلال أسبوع.. إقبال غير مسبوق على حمل السلاح في إسرائيل

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

إصابة ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في محاولة اغتيال

يحدث في إسرائيل.. هجوم عنيف وانتقادات شديدة لنتنياهو ومظاهرات تطالب بسجنه

ترشيحاتنا

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

غزة تتعرض لإبادة .. رئيس الوزراء الفلسطيني : نحذر من سيناريو التهجير

بعد غياب 6 نجوم.. مفاجآت في تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع بودية أوزبكستان

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

العدوان على غزة.. كارثة إنسانية وبيئية بسبب جثامين 1000 شهيد تحت الأنقاض

بشرى سارة لمن لم يحالفهم الحظ في مسابقة 30 ألف معلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ