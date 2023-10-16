أمريكا تجلي المئات من رعاياها في إسرائيل عبر ميناء حيفا

قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن السفارة الأمريكية في إسرائيل ستسير رحلة إجلاء لمواطنيها الراغبين في مغادرة البلاد عبر ميناء حيفا.

ووفقا للموقع العبري فأنه المتوقع أن يستقل عدة مئات من الركاب الرحلة البحرية، لافته إلى أن الركاب يجب أن يكونوا مواطنين أمريكيين أو لديهم أحد أفراد العائلة المقربين يحمل الجنسية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أثنت السفارة المواطنين الأمريكيين الفارين عن القيام بترتيبات السفر عبر الشمال.

وجاء في المنشور: "تنصح سفارة الولايات المتحدة بشدة بعدم تقديم أي خيارات للإقامة أو السفر قد تقدمها مواقع الويب في الجزء الشمالي من الجزيرة (مثل مطار إركان)"، في إشارة إلى المطار غير القانوني في تيمبو المحتلة.

وأضافت: “لا يمكن للسفارة الأمريكية أن تدعم أي وصول أو تحركات في المنطقة الواقعة شمال المنطقة العازلة”.