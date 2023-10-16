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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انضربوا بالشلاليت| رئيس النواب يطالب بحذف جملة خطيرة من مضبطة المجلس

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف جملة "بنات مصر اتضربوا بالشلاليت عند وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة" من مضبطة المجلس، والتي جاءت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء الهجوم على الحكومة بسبب مسابقة 30 ألف معلم.

وقال النائب أمام الجلسة العامة: "الحكومة ضحكت على الشعب في مسابقة تعيين المعلمين، متابعا: "الحكومة ضربت بنات مصر بالشلاليت امبارح في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار النائب إلى هجوم عدد من الأعضاء على الحكومة، قائلا: "لماذا لا نأخذ قرار ونقيل هذه الحكومة؟".

فيما رفض إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،ما يسوقه النائب، قائلا: "وقائع غير حقيقية وغير موثقة ولم تحدث".

وأكد الطماوي، أن النائب عبد العليم داوود، وهو نائب مخضرم يأخذ الجلسة لتنجرف في اتجاه آخر، قائلا: يجب أن نكون حريصين على شكل البرلمان المصري.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "أنأى بالمجلس أن يقول أحد الأعضاء، أن ستات مصر اتضربوا بالشلاليت أمام العاصمة الإدارية"، قائلا: "لسنا في عهد أحد يتم ضربه سيدات أو رجالة".

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزارة التربية والتعليم العاصمة الإدارية الجديدة النائب محمد عبد العليم داوود

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