طب بيطري سوهاج تنظم المؤتمر التعريفي الأول بمجالات وتخصصات الكلية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج ، مؤتمراً تعريفياً عن مجالات الطب البيطري والذي استهدف أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة من الفرقة الأولي، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف الي إلقاء الضوء عن الفرص المتاحة للطبيب البيطري بعد التخرج وتعريف الطلاب بمجالات الطب البيطري، موكداً علي أهمية الطب البيطري ودوره الكبير في تعزيز الصحة العامة وحماية البشر من الأمراض، من خلال مواجهة المخاطر الصحية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المتوطنة والناشئة، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من تلك المخاطر.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي حرص الجامعة علي تنظيم مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تهدف الي توعية الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى تعريفهم بالمجالات المختلفة المتاحة لتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة عميد الكلية ، أن المؤتمر ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة ببداية الطب البيطري من العصور القديمة، وأهمية الطبيب البيطري للكون بصفة عامة، وأهمية بناء الشخصية الحقيقة للطبيب البيطري، وتوجيه الطلاب للمسار الصحيح.

جامعة سوهاج

وتشجيعهم وحثهم علي الاستثمار الصحيح في أنفسهم، بجانب التعريف بمجالات الطب البيطري المختلفة، واستعراض كل ما هو جديد ومتطور في مجالات الطب البيطري كمجال علاج الحيوانات الكبيرة والاليفة وتوجيه نصائح للطلاب عن كيفية فتح عيادة والبدء في المجال.

وذلك الإضافة إلي مجال الدعاية والأدوية والمهارات والدورات التدريبية الضرورية المطلوبة، وايضاً معهد البحوث والمجالات المتاحه به.

جدير بالذكر إنه حاضر في المؤتمر كلاً من الدكتور عادل السيد أستاذ طب الحيوان بكليه الطب البيطرى جامعة جنوب الوادي، والدكتور حماد زغلول مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج.

والدكتور أحمد محمد عبدالحفيظ مدرس مساعد الجراحة بالكلية، والدكتوره مروه حماد باحث مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان فرع سوهاج، والدكتور عمرو الجمهوري مسئول الدعاية الطبية باحدي شركات الأدوية العالمية.