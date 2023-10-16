خنقها حتى الموت.. حبس عامل أنهى حياة زوجته الحامل للتحقيقات في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اعتداءه على ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر "زوجته"، وهي في الشهور الوسطى من فترة الحمل، خنقًا حتى فارقت الحياة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما عقب مشادة كلامية، داخل منزلها دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة ربة منزل عشرينية "حامل"، على يدي زوجها، دائرة المركز.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وزوجته، دفعت الزوج إلى خنق زوجته بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

تم القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.