سيارة نقل تدهس تلميذا في سوهاج

توفي تلميذ في منتصف العقد الأول من العُمر، أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء عودة السيارة للخلف؛ وذلك أثناء لهو الضحية أمام منزل أسرته دائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول "معتز. ا. ف- 6 سنوات- ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة "أسماء م ع- 31 سنة- ربة منزل- وتُقيم بذات الناحية"، قررت أنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل وحال عودة سيارة نقل، قيادة المدعو "عبد الحكيم ح ا م- 31 سنة- سائق- ومقيم بذات الناحية"، للخلف اصطدمت به؛ مما أدى لوفاته، ونفت وجود شبهة جنائية.

وقرر قائد السيارة أنه حال عودته للخلف بالسيارة، لم يُشاهد الصبي المذكور فاصطدم به عن طريق الخطأ، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن.