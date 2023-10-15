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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تحتفل بتخرج طلاب الدفعة 13 بكلية التمريض

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج طلاب الدفعة ١٣ بكلية التمريض، والتى نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نور الهدى مصطفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية صالح مدير المعهد الفني للتمريض ووكيل الكلية للدراسات العليا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

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وفى بداية كلمته، قدم رئيس الجامعة، أطيب التهاني القلبية لأبنائه خريجي كلية التمريض، لاجتيازهم مرحلة هامة من حياتهم بعد أن بذلوا قصاري جهودهم طوال سنوات الدراسة الجامعية، موجهاً التحية والشكر لأولياء الأمور على ماقدموه من تضحيات وتعب كُلل بالنجاح المستحق.

مقدماً شكر مماثل لإدارة الكلية المتميزة، لحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، من أجل تخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى من المهارة والخبرة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية.

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وهنأ الدكتور عبد الناصر يس 
خريجي الدفعة ١٣ بمناسبة احتفالهم بتخرجهم، والذي يمثل تتويجاََ لجهودهم ومشوارهم التعليمي الملئ بالتحديات، متمنياً لهم مزيداً من النجاح خلال مسيرتهم العملية بالقطاع الطبي.

وأكدت الدكتورة غنى عبد الناصر على أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتوفير كافة احتياجات العملية التعليمية، واستحداث البرامج والمقررات الدراسية، وأيضاً دعم ورعاية الطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والمهنية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل فى القطاعات الطبية والصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الغنائية، وقام خريجي الكلية بترديد قسم التخرج، وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة الطلاب أوائل الكلية والمتميزين والخريجين.

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