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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد المحطات للتأكد من انتظام العمل ووصول الخدمة للمواطنين

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة بعد منتصف الليل، محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بالمدمر ومحطة مياه العتامنة بمركز طما ومحطة مياه المراغة جهينة المرشحة السطحية بمركز المراغة.

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مياه الشرب والصرف الصحي

وذلك للتأكد من انتظام التشغيل ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتشغيل المحطات 24 ساعة وتطبيق جميع أنواع الصيانات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والالتزام بإصلاح جميع الأعطال لضمان تحقيق رضا العاملين.

أنه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس محمود أبو الوفا، رئيس منطقة مياه الشرب لقطاع شمال، والمهندس بهاء محمد عمران، رئيس منطقة الصرف الصحي لقطاع شمال.

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