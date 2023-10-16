أخبار الفن: شاهد حفل زفاف مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود.. طارق العريان يبدأ تصوير فيلم ولاد رزق 3

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلة والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

داول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو للمخرج مجدى الهوارى من حفل زفافه أمس على الاستايلست دنيا عبد المعبود، وظهر مجدى الهوارى يرقص على أنغام أغنية “بنت الجيران” بحضور أبنائه وعدد من الأصدقاء والمقربين.

حصل صدى البلد على الصور الأولى لتجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري والإستايلست دنيا عبد المعبود.

كشف المخرج طارق العريان عن بدأ تصوير الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق ”، ونشر صورة من داخل الطائرة في طريقه للرياض استعدادا لتصوير مشاهد الفيلم الأولى.

وتحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" الذي يتم إنتاجه بالشراكة مع موسم الرياض.

كشف منصة نتفلكيس العالمية عن مرعد عرض الفيلم الفلسطيني “ علم ” ، والذي يناقش في احداثه عدد من القصايا المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني .

فيلم علم الفلسطيني من المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر القادم علي منصة نتفلكيس ، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية .

فيلم "علَم"، عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقيقة، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية.